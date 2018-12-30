"قول للي جابك هنا يمشي".. مشادات كلامية بمؤتمر مجلس الصيادلة

كتب - أحمد جمعة:

نشبت مشادات كلامية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس نقابة الصيادلة اليوم الأحد، بمقر دار الحكمة.

واتهم الأعضاء صيدلي بمحاولة إثارة الشغب خلال المؤتمر الصحفي، فيما قال له حسام حريرة الأمين العام للنقابة: "قول للنقيب الموقوف اللي جابك تبوظ المؤتمر يمشي وينفذ حكم المحكمة".

وحذر أحمد فاروق عضو المجلس، الصيدلي بأنه حال تكرار محاولته إثارة الشغب سيتم التصويت على خروجه من المؤتمر.

ويناقش المؤتمر الوضع النقابي الحالي في ظل الأحكام القضائية بإيقاف نقيب الصيادلة محيي عبيد، والمستجدات في ملف الانتخابات المقبلة، وملف الاعتداء على الصيادلة والصحفيين من النقيب الموقوف، ومناشدة رئيس الجمهورية والجهات المعنية لإنهاء ما وصفوه بحالة البلطجة على مبنى وأموال نقابة الصيادلة.

وترأس المؤتمر الدكتور عصام عبدالحميد وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب، وحسام حريرة الأمين العام للنقابة، وأحمد عبيد أمين صندوق النقابة، والأعضاء: فتح الله الشرقاوي وثروت حجاج، جورج عطا الله، وأحمد فخري، أحمد فاروق، هيثم عبدالعزيز، عمرو زكريا، صبري الطويلة، وأحمد أبو دومة.​