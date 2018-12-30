أمين صندوق الصيادلة: النقيب الموقوف صرف 1.4 مليون جنيه لصالح فرد أمن

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن النقيب الموقوف محيي عبيد، صرف مليون و400 ألف لصالح شخص اسمه صالح عبدالوارث، وهو يعمل معه كأمن للنقابة، رغم أنه لا يوجد مستند رسمي بالتعاقد مع شركة أمن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس نقابة الصيادلة اليوم الأحد.

وأضاف عبيد، أن النقيب وقع على صرف 600 ألف جنيه كإعانات لغير الصيادلة، بجانب 380 ألف جنيه مكافآت للمحامين التابعين له.

وأوضح أن النقيب الموقوف منع توريد الإيراد اليومي للنقابة إلى البنوك والذي بلغ مليون و300 ألف جنيه.​