مجلس الصيادلة يعتذر للصحفيين بعد الاعتداء عليهم داخل النقابة

كتب - أحمد جمعة:

قدم الدكتور عصام عبدالحميد وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب، اعتذارا إلى الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم من أمن نقابة الصيادلة، مؤكدا أن الاعتداء جاء بتحريض من نقيب الصيادلة الموقوف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس نقابة الصيادلة اليوم الأحد.

وقال "عبدالحميد" إن النقيب الموقوف يسيطر على النقابة وأقاربه، وتم الاعتداء على صيادلة أعضاء بالنقابة تحت نظر النقيب.

وأضاف : "سنعمل خلال الفترة المقبلة على لم الشمل لتحقيق مصالح صيادلة مصر، ونعتذر لكل صحفي أو صيدلي أهين داخل النقابة".

ويناقش المؤتمر الوضع النقابي الحالي في ظل الأحكام القضائية بإيقاف نقيب الصيادلة محيي عبيد، والمستجدات في ملف الانتخابات المقبلة، وملف الاعتداء على الصيادلة والصحفيين من النقيب الموقوف، ومناشدة رئيس الجمهورية والجهات المعنية لإنهاء ما وصفوه بحالة البلطجة على مبنى وأموال نقابة الصيادلة.

وترأس المؤتمر الدكتور عصام عبدالحميد وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب، وحسام حريرة الأمين العام للنقابة، وأحمد عبيد أمين صندوق النقابة، والأعضاء: فتح الله الشرقاوي وثروت حجاج، جورج عطا الله، وأحمد فخري، أحمد فاروق، هيثم عبدالعزيز، عمرو زكريا، صبري الطويلة، وأحمد أبو دومة.