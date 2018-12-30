"الإسكان": تخصيص 3 قطع أراضي لإقامة كنائس للطائفة الإنجيلية والأرثوذكس

كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إتاحة قطعة أرض بمساحة 2154 متر، بمركز خدمات الحي الثاني بمدينة "ناصر" لإقامة كنيسة لطائفة الأقباط الكاثوليك.

وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بحسب بيان، إنه تم الموافقة أيضًا على تخصيص قطعة أرض بمساحة 2585 متر بالمحور الشرقي بالمرحلة الرابعة لمدينة العاشر من رمضان، لصالح الطائفة الإنجيلية، لإقامة كنيسة.

وتابع: وتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 2551 متر بنشاط مستقبلي بمركز الحي 16 بمدينة العاشر من رمضان، لصالح طائفة الأقباط الأرثوذوكس، لإقامة كنيسة، على أن يتم استكمال الإجراءات طبقاً للقانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وطبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة في هذا الشأن.