الصيادلة: مخاطبة وزيرة الصحة لاعتماد التوقيعات الجديدة للنقابة

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، إنه تم مخاطبة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة؛ لاعتماد توقيعات النقابة الجديدة بعد حكم إيقاف نقيب الصيادلة.

وأوضح "عبدالحميد" في تصريحات لمصراوي، الأحد، أن تلك التحركات تأتي في إطار استعادة النقابة ودورها القوى خلال الفترة المقبلة، بعد شهور من التنازع مع النقيب، واصفا إياه بأنه أضر بمصالح الأعضاء.

ولفت إلى أنه من المقرر التواصل مع وزيرة الصحة لشرح الأوضاع الحالية داخل النقابة في ظل محاولات محيي عبيد للالتفاف على حكم إيقافه.​