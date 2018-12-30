الإسكندرية أقل في الاستجابة.. ننشر تقرير الأسبوع الثامن لمبادرة صوتك مسموع

كتب- محمد نصار:

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن أعمال الأسبوع الثامن لمبادرة "صوتك مسموع" التي تنظمها وزارة التنمية المحلية.

ويشير التقرير إلى أن أكثر المحافظات استجابة في حل الشكاوى هي محافظات (الجيزة - كفر الشيخ - البحيرة - القاهرة - سوهاج - مطروح - دمياط - المنيا - الدقهلية - الغربية) بينما كانت أقل المحافظات استجابة في حل شكاوى المواطنين هي (الإسكندرية - الإسماعيلية - أسوان).

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن المبادرة التي يرعاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تلقت خلال الأسبوع الأخير 2469 رسالة منها 546 شكوى تم حل 438 شكوى منها بنسبة أكثر من 80% وجارِ حل 108 شكاوى.

وكانت أكثر الشكاوى وفقًا لترتيبها (القمامة - مخالفات البناء - الفساد - الإشغالات - التعدي على الأراضي الزراعية)، حيث بلغ إجمالي الرسائل التي تلقتها المبادرة منذ انطلاقها نهاية أكتوبر الماضي وحتى إعداد التقرير 19 ألفًا و788 رسالة منها 4416 شكوى تم حل 2886 شكوى منها بنسبة 88% وجارِ حل 530 شكوى أخرى.

وأوضح الوزير، أن مبادرة "صوتك مسموع" تتلقى الشكاوى والاقتراحات عبر صفحتها على "فيسبوك" أو "واتس أب" أو البريد الإلكتروني للوزارة أو الخط الساخن.

وقال شعراوي، إن صفحة المبادرة على "فيسبوك" تابعها 4148 شخصًا، وبلغ عدد رؤية الصفحة 9870 مشاهدة، كما تلقت الصفحة 115 رسالة منها 55 شكوى تم الرد على 44 منها ويجري الرد على 11 شكوى أخرى بنسبة 80%.

وبلغ عدد الشكاوى الخاصة بالإشغالات 30 شكوى، و3 شكاوى خاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، و13 شكوى للقمامة، و8 شكاوى لمخالفات البناء، وشكوى وحيدة للفساد.

وأوضح التقرير أن خدمة "واتس أب" تلقت 486 شكوى تم الرد على 393 شكوى منها بنسبة 80.8%، وبلغ عدد الشكاوى الخاصة بالقمامة 186 شكوى بنسبة 38.2%، والفساد 70 شكوى بنسبة 14.4%، والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 55 شكوى بنسبة 11.3%، ومخالفات البناء 100 شكوى بنسبة 20%، والإشغالات 75 شكوى بنسبة 15.4%.

ويتم التنسيق مع فرق العمل المشكلة بالمحافظات للرد على شكاوى المبادرة على "واتس أب" وجار الرد على الشكاوى الأخرى تباعًا، كما تلقى البريد الإلكتروني للوزارة 14 رسالة تم الرد عليها وتضمنت الرسائل 5 شكاوى تم الرد على 3 منها وجار حل شكوتين.

وتابع وزير التنمية المحلية: الخط الساخن للمبادرة استقبل 180 اتصالًا خلال أسبوع عبارة عن استفسارات وتم التوجيه باللازم، والمتابعة مستمرة والجهد المتواصل من كافة العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات لحل كافة المشكلات التي ترد إليها وسرعة الرد عليها والتعامل معها على أرض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات وحل المشكلات وتحقيق رضا المواطن عن آداء الحكومة والمحافظات.

يذكر أن مبادرة "صوتك مسموع" تتواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى والرد عليها في إطار 5 محاور رئيسية وهي (مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة - الإشغالات - الفساد والرشوة - المخالفات بأنواعها المختلفة - المقترحات والأفكار الجديدة).

ويتم التواصل مع المواطنين من خلال عدد من قنوات الاتصال المختلفة منهارقم "واتس أب" 01150606783، أو الصحفة الرسمية للمبادرة على "فيس بوك" بعنوان (صوتك مسموع) (www.facebook.com/sotakmasmwo)، أو عبر رقم الخط الساخن 15330 والذي يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، أو من خلال البريد الإلكتروني (Info@mld.gov.eg)