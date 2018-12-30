محافظ الجيزة يُقيل رئيس الوحدة المحلية بـ"شبرامنت"

كتب- إسلام ضيف:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عمرو حسانين، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لقرية شبرامنت بدلًا من عبدالعزيز عبدالجواد، وذلك عقب الجولة التي قام بها بمقلب شبرامنت العمومي للقمامة.

وأوضح راشد، بحسب بيان الأحد، أن ذلك يأتي لتدنى مستوى النظافة، موجهًا انذار شديد اللهجة لرئيس مركز ومدينة أبوالنمرس بالأهتمام برفع المخلفات وإزالة الإشغالات ومخالفات المباني وعدم التهاون في الأعمال المنوطة به.