نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعات المنفذة ببني سويف الجديدة

محافظ الجيزة: مقلب شبرامنت يستقبل 7 آلاف طن قمامة يوميًا

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، يرافقه المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، عددًا من المشروعات المختلفة التي يجرى تنفيذها بالمدينة، ومنها مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق، وتطوير الميادين، وتطوير محطات المياه والصرف الصحي.

وبحسب بيان، زار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، المنطقة الصناعية بمدينة بني سويف الجديدة، وناقش موقف توصيل المرافق لقطع أراضي الإسكان المطروحة بالقرعات السابقة، ومناقشة موقف رفع كفاءة محطات المياه والصرف الصحي.