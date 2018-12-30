البابا تواضروس يدشن كاتدرائية القديس أنطونيوس بدير مار بقطر بن رومانوس بالخطاطبة

القاهرة- أ ش أ:

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات تدشين كاتدرائية القديس أنطونيوس بدير القديس مار بقطر بن رومانوس بالخطاطبة.

وقدم البابا تواضروس الثاني - في كلمته خلال القداس - التهنئة لمجمع الدير بمناسبة تدشين الكاتدرائية، متمنيا للرهبان حياة رهبانية نقية ممتلئة بالمحبةوالعطاء .



وشكر البابا تواضروس الثاني القمص إنجيلوس الأنطوني المشرف على الدير، لجهوده الكبيرة في مجال التعمير، ولمرور 68 عاما على رهبنته.



من جانبهم، قدم مجمع رهبان الدير الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني على حضوره وتدشينه لكنائس الدير، مؤكدين أن جميع رهبان الدير في غاية الفرح بمناسبة زيارته لهم، وانهم دائما يرفعون الصلوات من أجل سلام الكنيسة وكل العالم.



شارك في الصلاة مجموعة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكهنة والرهبان وعدد من رواد الدير.