"العصار" ومحافظ مطروح يتفقان على تنفيذ الأعمال الهندسية بالمحافظة

كتب- محمد سامي:

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة مرسي مطروح لتنفيذ الأعمال الهندسية بالمحافظة، وذلك بديوان عام الوزارة.

ويهدف البروتوكول إلى قيام الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ المشروعات الهندسية في المحافظة وتوريد عربات ومعدات إطفاء الحرائق، ورفع كفاءة وصيانة المباني والمنشآت وتركيب نظم إنتاج الطاقة المتجددة والموفرة ورصف الطرق، وتجهيز الملاعب والمنشآت الرياضية، والمشاركة في تنفيذ أي مشروعات أخرى تحتاجها المحافظة.

ويأتى هذا في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة لمصر- 2030.

ومن جانبه أعرب اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح عن ثقته في إمكانيات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ بنود البروتوكول لما يتوفر بها من خبرات فنية وعمالة مدربة على أعلى مستوى ولما حققته من نجاحات كبيرة في تنفيذ المشروعات التي تم إسنادها لها بالجودة المطلوبة وفي التوقيتات المحددة.

وأضاف أن المحافظة تقوم بوضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة لتطوير وتحسين منظومة العمل في المحافظة والتي من شأنها تحقيق أهداف الدولة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالنفع على المواطنين.