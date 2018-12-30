مصر للطيران والخطوط اليونانية توسعان اتفاقية المشاركة بالرمز

كتب- طه عبيد:

صرح الطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأنه جرى توسيع اتفاقية المشاركة بالرمز المبرمة بين الشركة وايجين إيرلاينز اليونانية الأعضاء بتحالف "ستار" بما يمنح ركاب الشركة المزيد من خيارات السفر.

وقال في تصريحات صحفية اليوم الأحد، تضمن توسيع الاتفاقية إضافة نقطة "مارسيليا" أمام ركاب الشركة للسفر إليها عبر مطار أثينا، كما يمكن للركاب حجز تذاكرهم إلى مدينة مارسيليا عبر الموقع الإكتروني مصر للطيران www.egyptair.com وتطبيقات الهواتف الذكية ومكاتب الشركة ووكلاء السياحة والسفر .

والجدير بالذكر أن عملاء الشركتين بإمكانهم الاستفادة بمميزات برنامج المسافر الدائم، بما في ذلك جمع واستبدال الأميال واستخدام استراحات درجة رجال الأعمال وغيرها المزيد من المميزات.​