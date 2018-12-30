خبير مصري في العناية المركزة بإنجلترا يتطوع لتدريب شباب الأطباء "أونلاين"

القاهرة- أ ش أ:

أعرب الدكتور محمود الشربينى أستاذ وخبير العناية المركزة والخبير فى حالات الطب الحرجة المصرى المغترب في المملكة المتحدة، عن استعداده لتقديم خدمة الاستشارات الإلكترونية لأطباء العناية المركزة فى المستشفيات المدنية والعسكرية وللمرضى بالمجان، وذلك على ضوء ما أصبح متيسرا حاليا من آليات تتيح تقديم هذه الخدمة ميسرا وسهلا، بما قد يساهم فى إنقاذ حياة المرضى والارتقاء فى ذات الوقت بمستوى علاج مرضى الحالات الحرجة بالعناية المركزة.

وقال الشربيني - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط عبر البريد الإلكترونى اليوم الأحد-، إن هذه الخدمة مقدمة لشباب الأطباء وذوى المرضى، حيث يمكنهم الاتصال به مباشرة عبر شبكة الإنترنت على خط تليفون رقم ٠١١١٠٠١٨٢٢٢، حيث سيتولى مهمة مناقشة الحالة مع الطبيب المقيم بجوار المريض، إجراء كونسلتو مع كبار الأطباء بالمملكة فى هذا التخصص إذا اقتضت الضرورة، كما يمكن للأطباء وأهل المرضى التواصل ومناقشة الحالات عن طريق الـ"واتس آب".

وأضاف أن هذا سيساعد فى تقديم خدمة متميزة مشمولة بأحدث ماتوصل إليه العلم للمرضى خاصة فى المستشفيات الموجودة بالمحافظات التى لاتتوفر فيها كوادر عالية المستوى لاتخاذ القرارات الطبية الخطيرة لإنقاذ حياة المرضى الذين يعالجون فى العناية المركزة، وتتطلب حالتهم رأى خبير فى هذا التخصص بأسرع وقت.

ولفت إلى أن تطوعه بتدريب شباب الأطباء المصريين العاملين فى هذا التخصص جاء لإتاحة الفرصة لهم للتواصل مع الخبرات العالمية فى هذا التخصص، والاحتكاك بكبار الاستشاريين داخل مصر وخارجها مما يضيف إليهم خبرات ويكسبهم المهارات اللازمة لإنقاذ حياة المرضى الذين يعالجون بالعناية المركزة بين الحياة والموت مثل الأزمات القلبية والتنفسية وحالات النزيف الحاد وحوادث الطرق والكوارث وحالات جلطات ونزيف المخ والغيبوبة .