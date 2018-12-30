السياحة تتحدى وتواصل الصمود.. الأبرز في عناوين صحف القاهرة

القاهرة- أ ش أ:

حازت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي للتعديات بجميع أشكالها وعدم التنازل عن حق الدولة، وتشديده على مواصلة تطوير منظومة النقل في مصر وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي، على صدر اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد.

وتابعت الصحف - كذلك - الضربات الاستباقية القاصمة التي وجهتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية للعناصر الإرهابية حيث داهمت 3 أوكار بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء، وأسفرت الجهود عن مصرع 40 إرهابيا كانوا يجهزون لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية.

كما أبرزت الصحف إعلان وزير القوي العاملة محمد سعفان أن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة في العام الجديد، يرمي إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% لتصل إلى 8.5% من قوة العمل، هذا وبرز أيضا في الصحف انتهاء الجولة الرابعة والأخيرة بالصعيد للحوار المجتمعى حول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي شهدت إقبالا كبيرا لمناقشة التعديلات المقترحة عليه.

واهتمت الصحف في صدر صفحاتها الأولى باستقبال القاهرة لـ 4 آلاف و299 سائحا عربيا وأجنبيا لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات، كما أبرزت إعادة تسيير رحلة طيران عارض (شارتر لشرطة الطيران الوطنية الصربية من العاصمة بلجراد إلى مدينة شرم الشيخ، وذلك للمرة الأولى منذ ست سنوات تتويجا للجهود التي أسفرت في وقت سابق عن استئناف الرحلات للغردقة الصيف الماضي.

خارجيا، تابعت الصحف استعدادات دول العالم للاحتفال بالعام الميلادي الجديد، حيث نشرت الولايات المتحدة طائرة دون طيار لمراقبة الحشود في ميدان "تايمز سكوير"، وفى برلين، انتشرت قوات الأمن لمواجهة أعمال العنف التى ترصدها الشرطة الألمانية، وفي روما ، صادرت شرطة الجرائم المالية والجمارك الإيطالية نحو 250 ألف لعبة نارية غير حاصلة على شهادات السلامة في مستودعات سرية وسط مدينة تورينو شمال غرب البلاد.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها لنقل ما دار في الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس السيسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والأوقاف والخارجية والبترول والثروة المعدنية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والعدل والتعليم العالي والبحث العلمي والنقل والمالية والداخلية والصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ونقلت صحيفة (الأهرام) عن الرئيس السيسي توجيهات - خلال الاجتماع - بمواصلة تطوير منظومة النقل فى مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي، من خلال التوسع فى تطبيقات نظم النقل الذكية على المحاور والطرق الجديدة، لما لذلك من مردود إيجابى على أمن وسلامة سائقي المركبات، فضلا عن مساهمتها في تطوير الخدمات وتقليل المدة الزمنية للانتقال.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع تطرق - كذلك - إلى متابعة جهود حماية أملاك الدولة من التعديات، حيث وجه الرئيس السيسي بمواصلة التصدي للتعديات بجميع أشكالها وعدم التنازل عن حقوق الدولة، التي هي ذاتها حقوق الشعب، مشددا على التعامل مع هذا الموضوع بكل حسم طبقا لأحكام لقانون، كما وجه الرئيس فى ذات السياق بتحقيق أفضل استفادة ممكنة من أصول وممتلكات الأوقاف من خلال حسن الإدارة والحوكمة الرشيدة، بما يضمن تعظيم قيمة الأصول ومواردها والاستثمار الأمثل لها.

في حين ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الاجتماع استعرض أيضا جهود الحكومة في تطوير منظومة الرعاية الصحية وآخر مستجدات مبادرة المسح الشامل لفيروس (سي) والأمراض غير السارية ومبادرة الانتهاء من قوائم انتظار مرضى التدخلات الحرجة.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس أطلع على جهود الحكومة لرعاية أبناء الجاليات المصرية بالخارج والتواصل معهم، موجهاً بالعمل على حل مشكلات المواطنين المصريين المغتربين وربطهم بوطنهم الأم والاستفادة من خبراتهم في الجهود التنموية للدولة.

إلى ذلك، تناقلت الصحف الضربات الاستباقية القاصمة التي نفذتها الأجهزة الأمنية ضد العناصر الإرهابية، حيث أوردت صحيفة (الأخبار) أن أجهزة الامن وجهت أقوى ضربة أمنية للإرهاب قبل ساعات من نهاية 2018، بعدما تم رصد مخططات خارجية لتجهيزات مجموعات إرهابية لزعزعة الاستقرار وترويع المواطنين في اعياد الميلاد.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأمن الوطني تمكن من كشف المخطط والتعامل مع تلك العناصر التي تم رصدها ومداهمة 3 أوكار بالجيزة وسيناء اتخذها الإرهابيون نقطة انطلاق لتنفيذ أعمال إرهابية؛ وهو ما أسفر عن مصرع 40 إرهابيا قبل تنفيذ مخططاتهم.

ونقلت الصحيفة عن بيان لوزارة الداخلية نشرت خلاله نتائج العملية، حيث قتل 14 إرهابيًا بمنطقة مساكن أبو الوفا بالحي 11 دائرة مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، و16 إرهابيًا بمنطقة مساكن أبناء الجيزة بطريق الواحات بمحافظة الجيزة، و10 إرهابيين بمنطقة مساكن ابني بيتك بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، كما تم العثور بحوزتهم على كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة وأدوات ومواد تصنيع المتفجرات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.

وفي سياق آخر، نشرت صحيفة (الأهرام) اختتام فعاليات الاجتماع الأول بالقاهرة لفريق العمل المصري السعودي والمعنى بمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الدورة السادسة عشرة للجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة، والتى عقدت بالعاصمة الرياض خلال مايو الماضى، حيث ترأست اجتماع فريق العمل الدكتورة أمانى الوصال رئيسة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وعن الجانب السعودى المهندس جابر بن منور المشعل مدير عام الملحقيات التجارية بوزارة التجارة والاستثمار.

ونقلت الصحيفة عن الوصال قولها ، إن الاجتماع استهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل جميع التحديات التي تعترض سبل تنمية المبادلات التجارية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الـ 16 للجنة المصرية السعودية المشتركة، والتي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري، والدعوة لزيادة حجم المبادلات التجارية، حيث ناقش الجانبان العديد من المجالات الاقتصادية والتى تضم التجارة والاستثمار والصناعة والمجال المالي والجمركي والزراعي، والكهرباء والنقل والإسكان، إضافة إلى بعض المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية وغيرها.

وفي شأن اقتصادي آخر، أبرزت صحيفة (الأخبار) - في صدر صفحتها الأولى - إعلان وزير القوي العاملة محمد سعفان أن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة في العام الجديد، يرمي إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% لتصل إلى 8.5% من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتؤهلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم، وصدور قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان، سيحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب على الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلى أدنى معدلات ممكنة.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله - في تصريحات صحفية بمناسبة قرب انتهاء عام 2018 - إن خطة الوزارة في العام الجديد تهدف إلى استكمال ربط مكاتب التشغيل التابعة لها إلكترونيا وبقواعد بيانات مراكز التدريب الموجودة بدائرة عمل المكتب وامكانيات التدريب الموجودة بها لتسهيل عملية الإرشاد والتوجيه الوظيفي، وكذلك بقواعد بيانات الشركات التي تقع في دائرة عملها.

في حين ذكرت صحيفة (الجمهورية) - في صفحتها الأولى تحت عنوان (السياحة تتحدى وتواصل الصمود) - أنه في الوقت الذي احتفلت مدينة شرم الشيخ بوصول أول طائرة سياحية من طاجيكستان على متنها 157 سائحاً للاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية أمس، تم استئناف الطيران العارض المباشر بين بلجراد وشرم الشيخ بعد توقف 6 سنوات.

ونقلت الصحيفة عن سفير مصر في بلجراد عمرو الجويلي قوله ، إن الطائرة الصربية الوطنية التي وصلت أمس شرم الشيخ هي الأولى منذ أكثر من ست سنوات، وجاءت بعد استئناف رحلات الطيران العارض للشركة إلي الغردقة خلال موسم الصيف بعد توقف أكثر من أربع سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن مطار القاهرة استقبل - خلال الـ24 ساعة الماضية - 4 آلاف و299 سائحاً عربياً وأجنبياً من المدن السياحية المصرية والعواصم العربية والعالمية لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية.

وفي شأن محلي آخر، نشرت صحيفة (الأهرام) أن الجولة الرابعة والأخيرة بالصعيد للحوار المجتمعى حول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية شهدت إقبالا كبيرا لمناقشة التعديلات المقترحة عليه، وذلك بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمحافظة المنيا، بحضور ممثلى الجمعيات الأهلية والاتحاد العام للجمعيات، والاتحادات الإقليمية بمحافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بعد 3 جولات سابقة أقيمت بالقاهرة والإسكندرية والإسماعيلية.

ونقلت الصحيفة عن مديرة وحدة منتدى الحوار بالهيئة القبطية سميرة لوقا القول إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن قانون الجمعيات بأنه "يشوبه العوار" يضع على الجمعيات والمؤسسات مسئولية كبيرة، لأن ننتج قانونا يساعد على تنظيم العمل الأهلي، وإننا الآن فى مرحلة مهمة وحرجة ونحتاج لأن نضع نظاما ودورا للمجتمع المدنى فى الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر ، أشارت صحيفة (الأخبار) إلى تحذير القوات المسلحة أمس كافة المواطنين من التعامل مع أي أفراد أو شركات تسويق عقاري تقوم بتحرير خطابات إسكان للمشاريع التابعة لصندوق إسكان القوات المسلحة سواء بالتخصيص أو التنازل منعاً لوقوعهم ضحايا أعمال نصب.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي القول إنه تم ضبط تشكيل عصابي يتزعمه بعض المدنيين تخصص في تلك الأعمال مقابل مبالغ مالية كبيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي الشأن الخارجي، تابعت الصحف استعدادا دول العالم لاستقبال احتفالات العام الجديد، حيث ذكرت صحيفة (الأهرام) أن شرطة مدينة نيويورك الأمريكية أعلنت أنها ستستخدم - لأول مرة - طائرة دون طيار لمراقبة الحشود فى ميدان (تايمز سكوير) مساء غد خلال الاحتفال بالعام الجديد، مشيرة إلى أنها تتخذ كل الاحتياطات لمواجهة أى اعتداءات إرهابية محتملة بالرغم من عدم وجود تهديدات محددة تستهدف الاحتفال.

وفى برلين، أوضحت الصحيفة أن قوات الأمن تستعد لمواجهة أعمال العنف التى ترصدها الشرطة الألمانية على مدى الأعوام الماضية خلال فترة الاحتفالات بقدوم العام الجديد، ونقلت الصحيفة عن أوليفر مالشوف رئيس نقابة الشرطة الألمانية القول "منذ سنوات، يلاحظ تزايد العدوانية والاستهتار خلال رأس السنة"، موضحا أن هذا لا يتضرر منه رجال الشرطة فقط، بل أيضا قوات الإنقاذ ورجال الإطفاء.

وفي روما، صادرت شرطة الجرائم المالية والجمارك فى إيطاليا نحو 250 ألف لعبة نارية غير حاصلة على شهادات السلامة فى مستودعات سرية وسط مدينة تورينو شمال غرب البلاد. وكانت المستودعات تدار بواسطة ثمانية رجال أعمال صينيين، تم الإبلاغ عنهم بتهمة انتهاك قوانين الحرائق والسلامة الخاصة بتخزين المواد القابلة للانفجار.