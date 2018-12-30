رئيس "الطيران المدني" يعلن "بشرة" للمصريين بشأن عودة السياح الروس

كتب- حسن مرسي:

وجه الكابتن سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني في وزارة الطيران، بشرة للمصريين بشأن حجم الإقبال على زيارة مصر من السائحين وعودة نشاط السياحة لما كان عليه قبل عام 2010، مشيرًا إلى قرب عودة السياح الروس.

وقال الحفني في مداخلة مع برنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، "نبشر مصر على أن حجم حركة السياحة على مطارتنا ضخم جدًا، ونبشر أيضًا على عودة السائحين الروس في الفترة المقبلة بعد الإشادة التي أبداها الوفد الروسي على حجم التأمين بالمطارات".

ولفت إلى أن مطارات مصر تستقبل في المتوسط من 8 آلاف إلى 12 ألف سائح يوميًا.

وأوضح أن مصر استقبلت وفدا روسيا للاطمئنان على إجراءات التأمين في مطاري شرم الشيخ والغردقة، وهناك إشادة كبيرة على التأمين.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالا سياحيا ضخما على مصر، مشيرا إلى أن حركة الطيران الموسم الصيفي المقبل ستشهد رجوع السياحة إلى معدلات عام 2010.

وتوقع خبراء سياحة، أن تتخطى أعداد السائحين حاجز الـ10 ملايين سائح بنهاية الموسم السياحي الجاري، وتسجل إيرادات السياحة 9 مليارات دولار. وقفزت إيرادات السياحة المصرية خلال الـ 6 أشهر الأولى من هذا العام نحو 77% في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد حوالي 41%.