السفير الغيني يزور تجارة عين شمس

كتب- محمد قاسم:

استقبل الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، أمس السبت، سفير جمهورية غنيا بالقاهرة سوريبا كمارا، لبحث سبل دعم الطلاب الوافدين بجمهورية غنيا بالكلية.

وأكد قدري -بحسب بيان صادر للكلية-، "حرص جامعة عين شمس على دعم الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات وتوسيع قاعدة التبادل الطلابي بين مختلف دول العالم، وهو ما يتماشى مع فلسفة جامعة عين شمس باعتبارها مؤسسة بحثية وأكاديمية ذات ميزة تنافسية ويسهم أيضا في رفع تصنيفها الدولي".

من جانبه، أشاد السفير الغيني بجهود جامعة عين شمس في توفير كافة السبل التعليمية والحياتية للطلاب ومحاولة تقليل الشعور بالاغتراب من خلال دمجهم بمختلف الأنشطة التعليمية والطلابية.