اليوم .. توقيع برتوكول تعاون بين "الهجرة" وأكاديمية تدريب الشباب



كتب - أسامة عبدالكريم:

توقع، اليوم الأحد، وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بروتكول تعاون مع والأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، بالجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتور رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية.

ويهدف البروتوكول، إعداد برامج تدريبية لتأهيل وتدريب شباب المصريين بالخارج .