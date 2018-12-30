نادية هنري: حادث أتوبيس الهرم محاولة بائسة لضرب السياحة

كتب- محمد نصار:

أدانت النائبة نادية هنري، الحادث الإرهابي الذي استهدف أتوبيسًا يضم فوجًا سياحيًا مساء الجمعة في منطقة المريوطية، مطالبة بسرعة القضاء على منابع الإرهاب.

وقالت هنري، في بيان لها، إن الحادث محاولة بائسة جديدة للإرهاب الأسود لضرب قطاع السياحة مرة أخرى بعد الانطلاقة التي حققتها مصر والنتائج التي أظهرت تعافي السياحة المصرية وارتفاع نسبة تواجد الدول الآسيوية والأوروبية في المدن السياحية المصرية.

وأكدت عضو مجلس النواب، ضرورة ضبط كافة المتورطين في هذا الحادث ومحاكمتهم بشكل عاجل واتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ استقرار السياحة في مصر.

وأشارت نادية هنري، إلى أن التحقيقات الجارية حاليًا ستكشف المزيد من التفاصيل حول هذا الحادث، مؤكدة ضرورة متابعة الجهات الأمنية لضمان سلامة كافة الأفواج السياحية.

كما طالبت بضرورة العمل على مزيد من عمليات الرصد والتتبع والعمل على إجهاض العمليات الإرهابية وإحباط مخططات عناصر التنظيمات الإرهابية وتتبع تلك العناصر ولقاءاتهم ومراكز الدعم ومخازن السلاح وتفكيك مراكز الدعم اللوجيستي ومضاعفة ضربات استباقية ضد التنظيمات الإرهابية.

وأشادت هنري، بدور الدولة المصرية في اتباع السياسة الاستباقية، لافتة إلى أن الإرهاب عدو مشترك ومصر دولة مسئولة ومنخرطة في مواجهة التهديد الإرهابي.

وطالبت كافة دول العالم بدعم مصر في معركتها ضد الإرهاب قولًا وفعلًا، مشيدة بالبيانات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي وبعض الدول لإعلان وقوفهم مع مصر ضد الإرهاب: خطوة جيدة للرد على العملية، ولكننا في حاجة إلى دعم حقيقي ومستمر خلال الفترة المقبلة باتخاذ خطوات لدعم السياحة المصرية ودعم مصر في مواجهة الإرهاب.

وتابعت: "مصر عانت كثيرًا وخاضت حربًا شرسة مع الإرهاب على مدار السنوات الماضية ونجحت في توجيه ضربات استباقية ومنع الكثير من الهجمات الإرهابية وإجهاض مخططات الإرهاب وستنجح في استكمال طريقها رغم استمرار التحديات، حتى ننجح في القضاء على الإرهاب وتحقيق التنمية والتعافي في كافة القطاعات سواء الأمن أو السياحة أو الاقتصاد أو غيرها".