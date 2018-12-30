وزير الأوقاف يزور محافظة أسيوط.. اليوم

القاهرة - مصراوي:

يزور، اليوم الأحد، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، محافظة أسيوط، حيث يشهد عددًا من الفعاليات المهمة، تبدأ من جامعة أسيوط بالمشاركة فى الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية، الذى ينظمه مركز اللغة العربية بالجامعة.

كما يلتقي جمعة مع اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وقيادات الدعوة بالمحافظة، ويفتتحان مسجد بدر بمدينة أسيوط.