على غرار "فيروس سي".. برلمانية تدعو لإطلاق حملة قومية لعلاج مرضى الفشل الكلوي

القاهرة- مصراوي:

طالبت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق حملة قومية لعلاج مرضى الفشل الكلوي، على غرار مبادرة القضاء على فيروس سي.

وقالت "عتمان"، في بيان لها اليوم الإثنين، إن "أعداد مرضى الغسيل الكلوى في تزايد بسبب استمرار عوامل الخطورة التي تسبب الإصابة بالفشل الكلوى منها أمراض السكر والضغط العالى والسمنة بخلاف أمراض القلب، وأن أماكن الغسيل الكلوى في المستشفيات، القدرة الاستيعابية لها لا تكفى أعداد المرضى".

وأضافت: "أن هناك ما يقرب 61 ألف مريض غسيل كلى في كل قطاعات الصحة سواء الجامعات أو المراكز الخاصة أو التأمين الصحى مع وجود 15 ألف ماكينة غسيل كلى في المستشفيات الحكومية والخاصة، الماكينة تغطي 6 مرضى أسبوعيا ويغسل المريض 3 مرات أسبوعيا في مواعيد ثابتة، وأن نسبة من المرضى تتحول من مرحلة الغسيل إلى الوفاة أو زرع كلى".

وأشارت إلى أن هناك معاناة يومية يعيشها مرضى الفشل الكلوى ولا يشعر بهم أحد أثناء عملية الغسيل، حيث يقضون ساعات طويلة ما بين عملية الغسيل وبين ضعف التجهيزات والخدمة المقدمة لهم.

واستطردت: "إنني أناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لا يترك مناسبة إلا ويتحدث فيها عن صحة المصريين، ولا يترك اجتماع حكومي، إلا وأن هناك تكليفات واضحة وصارمة بضرورة الاهتمام بصحة المواطن المصري، أن تكون خطوته المقبلة، هي إطلاق مبادرة قومية لعلاج مرضى الفشل الكلوي، تزامنًا مع مبادرة القضاء على "فيروس سي"، فصحة المواطن ، تعد ركيزة أساسية في إعادة بناء الإنسان المصري."​