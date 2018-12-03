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السيسي يهنئ بن زايد هاتفيا بالعيد الوطني للإمارات

10:28 م الإثنين 03 ديسمبر 2018
السيسي يهنئ بن زايد هاتفيا بالعيد الوطني للإمارات

الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان

القاهرة- مصراوي:

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مساء اليوم الإثنين، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي للتهنئة بالعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة الذكري التاريخية لتأسيس الاتحاد، متمنياً لدولة الإمارات الشقيقة حكومةً وشعباً المزيد من التقدم والرخاء والازدهار.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي العيد الوطني للإمارات الإمارات محمد بن زايد آل نهيان بسام راضي

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