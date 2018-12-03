السيسي يهنئ بن زايد هاتفيا بالعيد الوطني للإمارات

القاهرة- مصراوي:

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مساء اليوم الإثنين، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي للتهنئة بالعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة الذكري التاريخية لتأسيس الاتحاد، متمنياً لدولة الإمارات الشقيقة حكومةً وشعباً المزيد من التقدم والرخاء والازدهار.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.