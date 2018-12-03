أكثر الكلمات إنتشاراً

إيديكس 2018 الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا رانيا يوسف جمال خاشقجي الطقس محمد صلاح

مركبتان مصريتان تخطفان الأضواء بمعرض "إيديكس 2018"

10:27 م الإثنين 03 ديسمبر 2018
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- محمد سامي:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" الأول من نوعه في مصر، والمقام في مركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس ويستمر حتى الأربعاء المقبل.

وضم جناح مصر في المعرض، العديد من المنتجات والأسلحة المصرية في مختلف فروع التسليح سوءا البحرية أو الجوية والبرية، من بينها المركبتين "ST-500 LTV وST-100 MRAP".

وتنتج وزارة الإنتاج الحربي بشراكة أجنبية، العربتين بنسبة تصنيع تصل إلى 70% شاملة كافة المكونات، ما عدا الشاسية والمحرك، ومتضمنًا الإلكترونيات والبرج القتالي العامل بالتحكم عن بعد.

وتظهر المركبة من طراز النسخة "ST-100 MRAP"، بشبكة التموية الخافضة للبصمتين الرادارية والحرارية، مع نظام التشويش الدفاعي لحمايتها من أنظمة التفجير الاسلكية للعبوات الناسفة.

ويمكن تجهيز هذه المركبات لمختلف المهام كالقتال ونقل الأفراد والإسعاف والحرب الإلكترونية، والعديد من الأغراض العسكرية.

السيسي إيديكس 2018 القوات المسلحة الأسلحة المصرية الحرب الإلكترونية

الخبر التالى:

السيسي يهنئ بن زايد هاتفيا بالعيد الوطني للإمارات
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان