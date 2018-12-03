نوارة نجم: "بشكر المهندس ساويرس لإطلاقه الجائزة باسم والدي"

كتب- محمد عاطف:

تصوير- إسلام فاروق:

قدمت الناشطة نوارة نجم، حفل الدورة الخامسة من جائزة أحمد فؤاد نجم المقام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

واستهلت نجم، الحفل قائلة: "أنا بنت صاحب الفرح"، وتابعت ضاحكة: "أنا ماليش في في التقديم ولا حاجة بس اتدبست على آخر لحظة، وبشكر المهندس نجيب ساويرس الذي أطلق هذه الجائزة باسم والدي".

وانطلق منذ قليل، حفل توزيع جوائز الدورة الخامسة لمسابقة أحمد فؤاد نجم، في شعر العامية، والتي تنظمها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بالجامعة الأمريكية.

يشار إلى أن القائمة القصيرة للجائزة تضم 10 دواوين شعرية، يحصل صاحب كل ديوان منها على 10 آلاف جنيه، ويتم اختيار الفائز بالجائزة الكبرى من بين القائمة القصيرة، ويحصل على جائزة قدرها 50 ألف جنيه مصري.