إبراهيم خطاب يفوز بجائزة "أحمد فؤاد نجم للدراسات النقدية"

كتب- محمد عاطف:

أعلنت لجنة تحكيم جائزة "أحمد فؤاد نجم"، عن فوز الشاعر والناقد إبراهيم خطاب، بالجائزة في فرع "الدراسات النقدية لشعر العامية" عن كتاب "فؤاد قاعود موال الحرية" والصادر عن المجلس الأعلى للثقافة.

ويحصل الفائز بالجائزة، على مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه، فيما يحصل كل صاحب ديوان شعر وصل للقائمة القصيرة لجائزة "نجم" على مكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، ويتم اختيار الفائز بالجائزة الكبرى من بين القائمة القصيرة، ويحصل على جائزة قدرها 50 ألف جنيه مصري.

وانطلق، مساء اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز الدورة الخامسة لمسابقة "أحمد فؤاد نجم، في شعر العامية"، والتي تنظمها مؤسسة "ساويرس للتنمية الاجتماعية"، بالجامعة الأمريكية.

ويُقام الحفل بحضور عدد من المثقفين والشخصيات العامة، على رأسهم الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق، الدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة الأسبق، والشاعر إبراهيم داوود، وأيضا محمد العدل والمخرج مجدي أحمد علي، المخرج خالد يوسف وغيرهم.