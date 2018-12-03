نجيب ساويرس: جائزة أحمد فؤاد نجم أفضل شيء عملته في حياتي وسأحول منزله لمتحف

كتب- محمد عاطف:

قال المهندس نجيب ساويرس، إنه يعتبر جائزة أحمد فؤاد نجم، أفضل شيء عمله في حياته، مؤكدًا أنه لا يحب الحديث عن "نجم" لأنه كلما تذكره بكى كما حدث العام الماضي.

وأضاف ساويرس، خلال مشاركته في توزيع جوائز الدورة الخامسة لمسابقة أحمد فؤاد نجم، والتي نظمتها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بالجامعة الأمريكية، مساء الاثنين: "اشتريت المنزل الذي عاش فيه آخر حياته وسنحوله إلى متحف، وسنجمع كل ما يتعلق به، متابعًا بقوله: "أتمنى من أصدقائه أن يساعدونا في تجميع مقتنياته".

وتابع ساويرس: "سنحول المكان الحالي في الجامعة الأمريكية إلى مركز ثقافي جديد في مصر، ليمثل منارة مفتوحة تعمل لصالح مصر ولو كان نجم بيننا لقال شرفت يا نيكسون بابا".

وانطلق، مساء اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز الدورة الخامسة لمسابقة أحمد فؤاد نجم، في شعر العامية، والتي تنظمها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بالجامعة الأمريكية.

ويُقام الحفل بحضور عدد من المثقفين والشخصيات العامة، على رأسهم الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق، الدكتور عماد أبوغازى وزير الثقافة الأسبق، والشاعر إبراهيم داوود، وأيضا محمدالعدل والمخرج مجدى أحمد على، المخرج خالد يوسف وغيرهم.

يشار إلى أن القائمة القصيرة للجائزة تضم 10 دواوين شعرية، يحصل صاحب كل ديوان منها على 10 آلاف جنيه، ويتم اختيار الفائز بالجائزة الكبرى من بين القائمة القصيرة، ويحصل على جائزة قدرها 50 ألف جنيه مصري.