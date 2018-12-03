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    القائم بأعمال السفارة الأمريكية يزور معرض "إيديكس 2018"

    08:43 م الإثنين 03 ديسمبر 2018
    القائم بأعمال السفارة الأمريكية يزور معرض "إيديكس 2018"

    القائم بأعمال السفارة الأمريكية يزور معرض إيديكس

    كتب- محمد سامي:

    زار القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة، توماس جولدبرجر، المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، مساء اليوم الاثنين.

    وتفقد جولدبرجر، الجناح الأمريكي بالمعرض.

    كان الرئيس السيسي، افتتح المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية " إيديكس 2018"، بمركز مصر الدول للمؤتمرات، اليوم، والذي يعد الأول في منطقة شمال ووسط أفريقيا، ومعه رؤساء وفود الدول المشاركة.

    القاهرة السفارة الأمريكية بالقاهرة توماس جولدبرجر إيديكس 2018 السيسي

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