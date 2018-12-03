"مستقبل وطن": معرض "إيديكس 2018" رسالة للعالم عن قوة مصر العسكرية

(مصراوي):

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس2018" اليوم الاثنين، يعطي رسالة للعالم أجمع بأن مصر تمتلك معايير القوة العسكرية بقدرتها على التصنيع للعديد من المعدات العسكرية.

وأضاف منظور في بيان، أن معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" يعتبر من أهم المعارض على المستوى الإقليمي والدولي، وهو الأول من نوعه في منطقة شمال ووسط أفريقيا، حيث يمثل مُلتقى لتبادل الخبرات التكنولوجية العسكرية بين المشاركين من الهيئات والأنظمة المختصة بالتسليح والصناعات الدفاعية من مختلف أنحاء العالم، مُؤكدًا أن حجم المشاركة الدولية والإقليمية بالمعرض والتي قدرت بـ 373 شركة عالمية مُتخصصة في الصناعات العسكرية وتمثل 41 دولة إلى جانب 57 وفدًا رسميًا يعكس إيمان دول العالم وثقتهم بقدرات العسكرية المصرية.

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن افتتاح هذا المعرض على أرض مصر رسالة لجميع الدول التي ترعى الإرهاب بأن القوات الأمنية المصرية سواء أكانت من أبطال الجيش المصري، أو جهاز الشرطة دائمًا وأبدًا يهتموا بتنمية وتطوير مهاراتهم القتالية بجانب مُهمتهم الأساسية ألا وهي القضاء على الإرهابيين الذين يستهدفون النيل من مصر.​