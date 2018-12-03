انطلاق حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية

كتب- محمد عاطف:

انطلق حفل توزيع جوائز الدورة الخامسة لمسابقة أحمد فؤاد نجم، في شعر العامية، مساء اليوم الاثنين، والتي تنظمها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بالجامعة الأمريكية.

بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم فقرة فنية للمطربة مريم صالح، فيما تقدم الحفل نوارة نجم، نجلة الفاجومي.

وقدمت مريم مقتطفات من أغاني وأشعار نجم، بدأت بقصيدة بهية، وهو الأمر الذي نال استحسان الحاضرين.

ويقام الحفل بحضور عدد من المثقفين والشخصيات العامة، على رأسهم الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق، والدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة الأسبق، والشاعر إبراهيم داوود، وأيضًا محمد العدل والمخرج مجدى أحمد على، المخرج خالد يوسف وغيرهم.

يشار إلى أن القائمة القصيرة للجائزة تضم 10 دواوين شعرية، يحصل صاحب كل ديوان منها على 10 آلاف جنيه، ويتم اختيار الفائز بالجائزة الكبرى من بين القائمة القصيرة، ويحصل على جائزة قدرها 50 ألف جنيه مصري.