"تمساح النيل" يسجل أول ظهور في الشرق الأوسط بـ"إيديكس ٢٠١٨"- صور

بالصور- تعرّف على صواريخ روسيا الأكثر تقدمًا بالعالم في معرض "إيديكس

بالصور- تعرّف على أبرز محتويات الجناح المصري في معرض "إيديكس 2018"

كتب- محمد سامي:

سجلت النسخة المصرية من المروحية الروسية "كا 52"، أول ظهور لها، اليوم الاثنين، في معرض إيديكس 2018 للصناعات العسكرية.

تحمل النّسخة المصرية من مروحيات التّمساح الهجومية الرّوسية اسم تمساح النّيل أو Nile Crocodile، حيث ثم تزويدها بتقنيات مُعالجة البدن ضدّ التّآكل ونظام التبريد الجديد للمُحرك، المخصص للعمل في المناطق شديدة الحرارة، وكذلك نظام رصد وتهديف حراري كهروبصري جديد ذات مدى موسع من أجل رصد و تعريف الأهداف، و نظام الحرب الإلكترونية ذات قدرات جديدة محسنة للتحذير والتشويش على بواحث الصّواريخ المُضادة للطّائرات.

يرجع تصميم المروحية في روسيا إلى العام 1994 حين بدأت روسيا تصميم مروحية "كا-52" (التمساح) ذات المقعدين على أساس مروحية "كا-50" (القرش الأسود) ذات المقعد الواحد.

وحلقت المروحية في صيف عام 1997، واحتفظت "كا-52" بجميع المميزات لسابقتها. كما اكتسبت أفضليات تسمح بتوسيع تكتيك استخدام المروحيات بشكل جماعي.

وتخصص مروحية "كا-52" (التمساح) المتعددة المهام والعاملة في مختلف الظروف الجوية، لتأمين الفعالية القصوى في أداء مهامها القتالية وتنظيمها. وتتوزع مروحتا الطائرة عموديا، إحداهما فوق الأخرى. ولا توجد فيها مروحة خلفية.

تختلف مروحية "كا-52" عن سابقتها بمقدمة الجسم الموسعة وقمرة القيادة ذات المقعدين، حيث صمم كرسيا القذف للطيارين أحدهما جنب الآخر. وتتم قيادة المروحية من قبل كل من الطيارين بدون اية قيود. وقمرة القيادة في المروحية مدرعة.

ويبلغ طول المروحية 16 مترا، وارتفاعها 5 أمتار، وعرض المروحة 14.5 متر. ويبلغ وزن الإقلاع لمروحية "كا-52"(التمساح) 10400 كيلوغراما. ويبلغ مدى الطيران العملي للمروحية مع الوقود في الخزانات الداخلية 520 كيلومترا، كما تبلغ سرعة الطيران 350 كلم ساعة.

التسليح والمعدات

وثمة عدد كبير من احتمالات تركيب الأسلحة الجوية على متنها، وذلك بفضل وجود المدفع سريع الرمي و6 نقاط للتحميل في الحمالة تحت الجناحين. ويمكن أن تركب فيها الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات والصواريخ غير الموجهة وصواريخ "جو – جو" والمدافع الرشاشة والقنابل من مختلف الأعيرة.

ويبلغ الوزن الإجمالي للوسائل النارية المركبة بالحمالات تحت الجناحين 2000 كيلوغرام، كما تركب في المروحية مجموعة إلكترونية بصرية تسمح بتحقيق الدلالة على الأهداف للمروحيات التي تطير ضمن مجموعة واحدة.

أبرمت مصر اتفاقية بشأن هذه المروحيات لدعم السلاح البحري، وتعد هذه المروحيات الأنسب لحاملة الطائرات "ميسترال".

يشار إلى أن المروحية "كا- 52" طائرة استطلاع قتالية مصممة لتدمير الدبابات والعربات المدرعة وغير المدرعة، والمروحيات الأخرى.