تعرّف على قنبلة الصدمة بالجناح المصري في معرض "إيدكس 2018" -صورة

كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" الأول من نوعه في مصر، والمقام في مركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وضم جناح مصر في المعرض، العديد من المنتجات والأسلحة المصرية في مختلف فروع التسليح سوءا البحرية أو الجوية والبرية، من بينها قنبلة الصدمة.

ويستعرض مصراوي، أبرز المعلومات عن القنبلة (ج – ۲۷۰) والتي تنتجها من شركة "قها" للصناعات الكيميائية.

وتستخدم قنبلة الصدمة (ج – ۲۷۰) في أغراض مكافحة الشغب، مؤكدًا أن لها "تأثير صدمي على الأفراد محدثي الشغب حيث ينتج عنها صوت شديد مصحوب بوميض يسبب صدمة عصبية وإرباكا شديدًا".

وتعتبر الخصائص الفنية، (القطر: 53 مللي متر، الارتفاع: 122 مللي متر، زمن التأخير: 2 ثانية)،

وتحتفظ الشركة، بحق "تغيير المواصفات أو التصميم أو استخدام مواد بديلة مما يعتبر ضروريا أو مرغوبا فيه في أي وقت، وأن أي تغير من هذا القبيل يكون من النوع الذي لا يقلل الجودة أو الأداء أو المظهر".

