بالصور- تعرّف على صواريخ روسيا الأكثر تقدمًا بالعالم في معرض "إيديكس 2018"

كتب- محمد سامي:

تصوير- علاء أحمد:

عرضت شركات السلاح الروسية المشاركة في معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" العديد من نماذج الأسلحة الروسية المختلفة أبرزها صواريخ "إس 300 و إس 400" وصواريخ متوسطة المدى، بالإضافة إلى الطائرات والتسليح القتالي للجنود، كما تم عرض نماذج للدبابات والمدرعات والمركبات البرمائية.

وشمل تعريف صواريخ "إس 300" حسب الجناح الروسي، أنها منظومة محمولة على المركبات المجنزرة لتوفير الحماية والحركية الواسعة مع القوات البرية في الصحراء وتوفير التغطية الدائمة للوحدات المدرعة ووحدات المشاة الميكانيكية بخلاف الأهداف الحيوية عالية القيمة أيضًا كمراكز القيادة والسيطرة والمطارات.

وجرى تصميم منظومة "إس 300" خصيصًا كمضاد للصواريخ الباليستية في المقام الأول ويبلغ مداها 75 كم والنسخة الـGiant يبلغ مداها 100 كم أفقيًا و30 كم رأسيًا.

كما يعرض الجناح الروسي صواريخ "إس 400" بعيدة المدى، التي تم طرحها من الجانب الروسي في أغسطس 2007، وتوصف بقدرتها على تدمير كافة أنواع الأهداف الجوية، بما في ذلك الصواريخ المجنحة التي تحلق بمحاذاة سطح الأرض، والطائرات صغيرة الحجم من دون طيار، وحتى الرؤوس المدمرة للصواريخ ذات المسار الباليستي التي تصل سرعتها إلى 5000 متر في الثانية، كما لا يمكن لأي منظومة أخرى متابعة مثل هذا المسار.

وتعتبر منظومة "إس 400" الأكثر تطورا في العالم، وهي قادرة على التصدي لجميع أنواع الطائرات الحربية، بما فيها طائرة الشبح الشهيرة، ويمكن أن تزود منظومة "إس 400" بـ5 أنواع من الصواريخ مختلفة المهام والأغراض

وجاء صاروخ "40Н 6 Е" نموذجًا أخيرًا استكملت به الشركات الروسية تشكيلة المنظومة، ويستخدم هذا الصاروخ لتدمير أهداف هامة ومعقدة، بينها طائرات الكشف الراداري البعيد وطائرات الشبح المعادية، وذلك عن بعد 400 كيلومتر.