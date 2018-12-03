موجة "أمطار ورياح وأتربة" تبدأ الأربعاء.. والأرصاد توجه رسالة للمسئولين

كتبت- عايدة رضوان:

أعلن الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا من بعد غد الأربعاء، على أن تكون ذروتها الخميس الذي يليه، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأضاف عبد العال - في بيان الاثنين عن الهيئة - أن فرص سقوط الأمطار، تمتد مساء الأربعاء على القاهرة ومدن القناة وسيناء تصل إلى مناطق من جنوب البلاد، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق، على أن يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وتابع عبدالعال، أنه من المنتظر اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط خلال تلك الفترة - المشار إليها - على أن يكون الطقس مائل للبرودة نهارًا، بارد ليلًا.

وفيما يخص فرص سقوط الأمطار، من المتوقع أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة ما بين الأربعاء إلى الجمعة:

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 21 إلى 20 درجة مئوية

السواحل الشمالية الغربية من 20 إلى 19 درجة مئوية.

محافظات الوجه البحري والقاهرة من 20 إلى 19 درجة مئوية.

محافظات شمال الصعيد من 21 إلى 20 درجة مئوية .

محافظات جنوب الصعيد من 22 إلى 23 درجة مئوية .

محافظات جنوب سـيناء من 23 الى 24 درجة مئوية .

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بكل المسؤولين باتخاذ ما يرونه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات، ويمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة على الهاتف 24646721، متمنية لكل المصريين السلامة والأمان.

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