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    السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي على هامش "إيديكس 2018"

    04:09 م الإثنين 03 ديسمبر 2018
    السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي على هامش "إيديكس 2018"

    السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي

    القاهرة- مصراوي:

    استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين - على هامش المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" - "سافاس أنجليديس"، وزير الدفاع القبرصي، بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكذلك سفير قبرص بالقاهرة.

    وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية - بحسب البيان الصادر اليوم - إن الرئيس السيسي أشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر وقبرص في مختلف المجالات، وما تشهده حالياً من تطورات إيجابية على مختلف الأصعدة حتى أصبحت نموذجًا للتعاون الإيجابي والبناء في منطقة المتوسط.

    وأعرب الرئيس السيسي - خلال اللقاء - عن التطلع إلى مواصلة تطوير التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين البلدين، وعن ترحيبه بمشاركة وزير الدفاع القبرصي في معرض "إيديكس 2018"، مؤكدًا ما يمثله المعرض من أهمية باعتباره الأول من نوعه في منطقة شمال ووسط أفريقيا، بمشاركة أهم الشركات المتخصصة في هذا المجال من مختلف دول العالم، كما يمثل فرصة للمعنيين بمجال الصناعات الدفاعية للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التقنيات العسكرية.

    ومن جانبه، أشاد وزير الدفاع القبرصي بتنظيم مصر لمعرض "إيديكس 2018"، معربًا عن إعجابه بما شهده من مشاركة متميزة لأهم الشركات العالمية في هذا المجال، وهو ما يؤكد المكانة والثقل الذي تحظى به مصر ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

    كما أكد وزير الدفاع القبرصي، تميز العلاقات بين البلدين، مؤكدًا تطلع بلاده للاستمرار في فتح آفاق جديدة للتعاون بينهما بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

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