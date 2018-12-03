​وزير الدفاع يلتقي وزراء فرنسا واليونان وقبرص على هامش "إيديكس 2018"

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، فلورانس بارلي وزير الدفاع الفرنسى وبانوس كامينوس وزير الدفاع اليوناني وسافاس إنجيليدوس وزير الدفاع القبرصي، على هامش فعاليات اليوم الأول لمعرض "إيديكس 2018 " المنعقد بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

وناقش القائد العام مع الوزراء أهم المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون العسكري مع كل من فرنسا واليونان وقبرص.

وأعرب الوزراء عن سعادتهم بالإعداد والتنظيم الجيد للمعرض الذي يعد من أهم الملتقيات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط ، مؤكدين على عمق العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدول المشاركة بالمعرض ومصر نظراً لمكانتها الإقليمية والدولية.

كما التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، يونج هونج وزير برنامج إدارة الاحتياجات الدفاعية لدولة كوريا الجنوبية، والفريق محمد فريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، وإيفانجلوس أبوستولاكس رئيس هيئة الأركان العامة لوزارة الدفاع اليونانية، والفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية خلال زيارتهم لمعرض "إيديكس 2018".

وناقش رؤساء الأركان سبل دعم المجالات العسكرية والأمنية معربين عن تطلعهم أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون والتكامل فى مختلف المجالات.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المصاحبة للسادة وزراء الدفاع ورؤساء الأركان .