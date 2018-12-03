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    رئيس "دفاع البرلمان": معرض "إيديكس" ولد عملاقًا.. ورسالة للعالم أجمع باستقرار مصر

    03:55 م الإثنين 03 ديسمبر 2018
    رئيس "دفاع البرلمان": معرض "إيديكس" ولد عملاقًا.. ورسالة للعالم أجمع باستقرار مصر

    اللواء كمال عامر

    كتب- أحمد علي:

    قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، يعد حدثاً وطنياً هاما، ورسالة للعالم أجمع باستقرار مصر، مضيفًا أنها تنعم بالأمن والأمان لكونها تستطيع تنظيم مثل هذا الحدث بمستواه العالمي.

    وأضاف عامر، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، في أعقاب مشاركته في فاعليات إفتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية، أن "إيديكس 2018" ولد عملاقاً وتأتي أهميته في أنه يعتبر نافذة لكافة الشركات العسكرية بالدول المختلفة لاستعراض أحدث ما وصلت إليه في العلم فيما يتعلق بالمنظومة الأمنية.

    وأشار إلى مشاركة 41 دولة و316 شركة أسلحة عالمية بالمعرض، بحضور 10 وزراء للدفاع و7 وزراء للإنتاج الحربي، و7 رؤساء أركان بالقوات المسلحة بالدول الصديقة.

    وتابع عامر، أن مصر تمكنت من تنظيم هذا المعرض بكفاءه عالية، وتسوق القاهرة من خلاله جزء من منتجاتها العسكرية (الفاخرة) والتي صنعت بأيدي مصرية للدول الصديقة.

    وأكد أن "خروج (أيديكس 2018) بهذا الشكل المميز يدعم الأمن القومي المصرى ويؤكد الكفاءة الفعالة للقوات المسلحة".

    كمال عامر لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس النواب معرض إيديكس المعرض الدولي للصناعات الدفاعية

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