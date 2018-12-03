"سفن وصواريخ".. 12 صورة ترصد مشاركة الصين في "إيديكس 2018"

كتبت- عايدة رضوان:

تصوير- علاء أحمد:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" الأول من نوعه في مصر، والمقام في مركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وشارك بالمعرض، ممثلي أكثر من 373 شركة عالمية، فيما ضم أجنحة دولية لنحو 19 دولة من جميع أنحاء العالم، من بينها دولة الصين، والتي شاركت بالعديد من الأسلحة والمعدات العسكرية والدفاعية.

ورصدت عدسة مصراوي، أبرز العروض الصينية المشاركة في "إيديكس 2018".