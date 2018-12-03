تفاصيل لقاء رئيس "إفريقية النواب" بسفير كندا بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

استقبل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، اليوم الاثنين، السفير جيس داتون، سفير كندا في مصر.

وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل الارتقاء بالعلاقات المصرية الكندية خلال الفترة المقبلة مع الوضع في الاعتبار أهمية التعاون المشترك بين كندا ومصر في التعامل مع الملف الإفريقي وإمداد الجانب المصري بالخبرة الكندية السابقة في القارة الإفريقية؛ دعمًا لدور مصر المرتقب خلال توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي العام المقبل.

وقال النائب طارق رضوان، إن لجنة الشئون الإفريقية وضعت خطة للعمل في المجال الإفريقي من خلال منهج تشريعي وتنفيذي، مؤكدًا أن اللجنة لا تعمل بمعزل عن الحكومة أو القيادة السياسية.

وتابع رئيس إفريقية النواب: "زارت اللجنة عدة دول إفريقية لدعم ذلك، وهناك تنسيق دائم وتناغم بين البرلمان والحكومة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، فمصر لديها أهداف محددة في إفريقيا لابد من مراعاتها وهي لا تقتصر على النجاح لمصر فقط بل لجميع الأطراف مثل التخلص من الأثار المترتبة على الاستعمار والأيدولوجيات المرتبطة بذلك الفكر، مع ضرورة تغيير فكر الأفارقة تجاه التعليم وقضايا تمكين المرأة".

وأوضح السفير الكندي لدى القاهرة، أنهم يدعمون سير عملية السلام في إفريقيا من خلال قوات حفظ السلام المتواجدة هناك، وأنهم ينظرون إلى إفريقيا بشكل تنموي ويتطلعون إلى مزيد من الاستثمارات مع مضاعفة الشراكات الكندية الإفريقية بالتعاون مع مصر، فضلًا عن عملهم في مجال التنمية المجتمعية في إفريقيا مثل تعليم الفتيات وتمكين المرأة والمساعدات العسكرية وإقامة الشراكات والمعاهد الإقليمية، غلى جانب تواصلهم مع وزارة الخارجية المصرية لتبادل الخبرات حول الملف الإفريقي، لافتًا إلى وجود برامج عديدة في كندا للتعامل مع اللاجئين، حيث أن مصر وجهة لاستقبالهم.

واعترض رئيس إفريقية النواب، على مسمى "اللاجئين"، موضحًا أن القيادة السياسية المصرية ترى أنهم ضيوف على مصر ويتمتعون بجميع حقوق المواطنين المصريين، وأنه لا توجد حاجة لإقامة برامج لهم حيث أن مصر لات تقيم خيامًا لهم أو ملاجئ كما تفعل الدول الأخرى.

وأبدي السفير الكندي تقديره لقناعات القيادة السياسية في تعاملها مع ملف اللاجئين وما يمثله من عبء على النظام وعلى الدولة ومواردها.