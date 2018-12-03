وزير الدفاع الإماراتي يزور جناح "العربية للتصنيع" بمعرض "إيديكس 2018"

"الصحة" توافق على إنسولين لعلاج الأطفال المصابين بالسكر من عمر سنة

البابا تواضروس يستقبل مطران أسوان بعد عودته من رحلة علاجية

كتب- محمد سامي:

زار محمد بن حمد أحمد البواردى، وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتية، جناح الهيئة العربية للتصنيع في معرض "إيديكس 2018"، وكان في استقباله الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وتعرّف الوزير الإماراتي، على إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع، وكيفية التعاون المشترك بين الجانبين.