وزير الدفاع الإماراتي يزور جناح "العربية للتصنيع" بمعرض "إيديكس 2018"
02:30 م الإثنين 03 ديسمبر 2018
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كتب- محمد سامي:
زار محمد بن حمد أحمد البواردى، وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتية، جناح الهيئة العربية للتصنيع في معرض "إيديكس 2018"، وكان في استقباله الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وتعرّف الوزير الإماراتي، على إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع، وكيفية التعاون المشترك بين الجانبين.
محمد بن حمد أحمد البواردى وزارة الدفاع الإماراتية الهيئة العربية للتصنيع عبد المنعم التراس إيديكس 2018
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