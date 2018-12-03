ننشر نص كلمة وزير الدفاع في افتتاح معرض "إيديكس 2018"

كتب- محمد سامي:

ألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كلمة خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمعرض (EDEX 2018) للصناعات الدفاعية والعسكرية بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات والذى يستمر حتى الخامس من ديسمبر الجاري.

وقال زكي، إن المعرض هو الأول من نوعه في مصر، مشيرًا إلى أنه يؤكد قدرة مصر على تنظيم هذه الفعالية العظيمة.

وفيما يلي نص الكلمة..

" السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضيوف مصر الأجلاء من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان ورؤساء الوفود والشركات العارضه السيدات والسادة ...

بالأصالة عن نفسى ونيابة عن أبنائى من رجال القوات المسلحة أرسل لكم تحية عطرة من مصر القوة والسلام فتشريفكم لنا اليوم فى إفتتاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية والأول من نوعه في مصر " ايديكس 2018 " لمبعث فخر وإعتزاز ورسالة يجب أن نتوقف أمامها وفي عمقها ومعانيها وإسمحوا لى في البداية أن أتوجه بخالص الامتننان والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على رعايته لهذا الحدث العالمي والذي حرص من خلال انعقاده أن يدرك العالم أن منظومة الدفاع والتسليح تشكل عماد القوة وركيزة للأمن والسلام وحصن الاستقرار للدول والشعوب.. إن هذا التجمع الدولى سيتيح الفرصة أمام الدول والشركات المنتجة لنظم التسليح ومنظومات الدفاع لعرض أحدث ماوصل إلية العلم العسكرى فى مجال الإنتاج والتصنيع العسكرى من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة وخلق تجمع عسكرى راقى يتم خلاله عرض المبتكرات وتبادل الخبرات وتنمية روابط العلاقات بين الدول فى المجالات العسكرية ومجالات الإنتاج الحربى فالواقع الحالى يؤكد أنه لابد للسلام من قوة تحميه وتؤمن استمراره وهذا واقع ستلمسونه بأنفسكم ويشاهده العالم معكم ويؤكد قدرة مصر على تنظيم هذة الفعاليات الدولية الرفيعة فى أمن واستقرار،

إن القوات المسلحة المصرية كانت ولازالت الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة وسعينا لامتلاك مقومات القوة ليس سعياً إلا للحفاظ على أمنها وسلامتها فى عالم يموج بالصراعات ، وأن من يمتلك فية مفاتيح القوة هو القادر على صنع السلام ونتطلع معكم نحو مستقبل تجتمع فيه كل الثوابت التى تزيدنا إصراراً على المضى قدماً في تقديم كل عمل من شأنه أن يمكننا من الالتزام بالدفاع عن مقدرات شعوبنا، مؤكداً بأن الجيش المصري كعادته هو أعظم من تحدي المخاطر مهما تعاظمت معتصماً بقوته ووحدته وساعياً لامتلاك أرقى ما في العلم من نظم تسلح بأيدينا وبالتعاون مع الأسرة الدولية ولسوف يظل هذا الجيش حارساً وحامياً لهذا الوطن.

نسعى لأمتلاك القوة لدحر أي عدوان على أرض مصرنا الغالية في تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام وأنه ليس أمامنا من سبيل إلا بالأخذ بأسباب العلم والقوة والتحلى بالمبادئ السامية التي تحفظ للأمم والشعوب وحدتها وقدرتها لنحافظ جميعاً على حاضرنا ومستقبلنا.

وفى نهاية كلمتى أتطلع معكم أن يكون المعرض الدولى الاول للصناعات الدفاعية والعسكرية فى مصر"ايديكس 2018" منصة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى سائلين وآملين من الله التوفيق والسداد.

حفظ الله مصر وجيشها وشعوبكم وبلادكم الأبية والسلام عليكم ورحمة الله،

حضر الإفتتاح المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة والوفود الرسمية للدول المشاركة بالمعرض وعدد من الرموز والشخصيات العامة والإعلاميين وشباب الجامعات .