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    "الاستعلامات" تنشر بيان تعاون النيابة المصرية والإيطالية بشأن ريجيني بعدة لغات

    01:34 م الإثنين 03 ديسمبر 2018
    "الاستعلامات" تنشر بيان تعاون النيابة المصرية والإيطالية بشأن ريجيني بعدة لغات

    جوليو ريجيني

    كتب- مصطفى علي:
    نشرت الهيئة العامة للاستعلامات، بيانًا أمس الأحد، عن مصادر قضائية، بشأن التعاون بين النيابة العامة المصرية والنيابة الإيطالية، بخصوص قضية الباحث جوليو ريجيني باللغات الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والعبرية والإسبانية على المراسلين الأجانب، إضافة إلى المكاتب الإعلامية التابعة للهيئة بالخارج.
    تأتي تلك الخطوة في إطار دور الهيئة العامة للاستعلامات لتوضيح الحقائق حول القضايا المهمة الخاصة بمصر للرأي العام العالمي لتوضيح بعض الصور المغلوطة التي يتناولها الإعلام في الخارج.

    الهيئة العامة للاستعلامات النيابة المصرية النيابة الإيطالية جوليو ريجيني

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