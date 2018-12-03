خبير عسكري: "إيديكس" يحقق مكاسب كبيرة ولم يكلف مصر جنيهًا واحدًا

كتبت- عايدة رضوان:

قال اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة المصرية، الأسبق، إن معرض "إيديكس 2018" له الكثير من العوائد على مصر، مشيرًا إلى أن العائد العسكري يتمثل في إتاحة تسويق منتجاتنا في مجال التسليح، والمصنعة من قبل مصانع الهيئة العربية للتصنيع ومصانع وزارة الإنتاج الحربي، فضلًا عن مصنع التسليح.

وأضاف فرج، لمصراوي، أن المعرض يتيح - أيضًا - إمكانية تعرف ضباط القوات المسلحة على معدات الترسانة البحرية على أرض الواقع عوضًا عن التعرف على من خلال الكاتالوجات والصور، بالإضافة إلى تعرف العاملين في المصانع الحربية على آخر تطورات تصنيع المنتجات الحربية على مستوى العالم.

وأشار فرج، إلى أن هناك عائدًا سياسيًا لمعرض "إيديكس 2018"، يتمثل في زيارة العديد من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان والوفود العسكرية، فضلًا عن زيارة شركات تصنيع الأسلحة، والتي تقدر أعدادها بـ 373 شركة من مختلف دول العالم، وتأكدهم من توفر عنصري الأمن والأمان في مصر.

فيما تمثلت الاستفادة الاقتصادية من المعرض في أنه لم يكلف مصر جنيهًا واحدًا بل يحقق مكاسب مادية كبيرة، نظرًا لأن كافة الدول المشاركة استأجرت مواقعًا عدة على أرض المعرض لعرض منتجاتها التسليحية، فضلًا عن زيارة 10 آلاف مدعو:"هيستقلوا السيارات ويقيموا في الفنادق ما سيعمل على تنشيط السياحة وزيادة دخل الأفراد" على حد قوله.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"‬، الذي يعد الأول في منطقة شمال ووسط أفريقيا.

وجاء ذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار رجال الدولة، بالإضافة إلى 10 وزراء دفاع لدول (الإمارات، وسلطنة عمان، والسودان، وفرنسا، واليونان، وقبرص، وجنوب السودان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والصومال)، فضلا عن 7 رؤساء أركان، و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة والصديقة.