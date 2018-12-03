أبو الغيط يؤكد ضرورة تبني مبادرات خلاقة لتطوير العمل العربي المشترك

القاهرة -مصراوي:

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين، على أهمية تطوير عمل لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بالشكل الذي يواكب التطورات الجارية في المنطقة العربية، وأيضاً على المستوى الدولي، سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد الاجتماعي، كما أكد ضرورة تبني أفكار ومبادرات خلاقة تعزز من فعالية منظومة العمل العربي المشترك.

جاء ذلك خلال ترؤوسه الجلسة الختامية للدورة الاستثنائية للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك التي عقدت بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية.

شهدت الدورة مناقشات هامة بين رؤساء ومديري المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك أعضاء اللجنة حول تطوير وتفعيل آليات عمل اللجنة ولائحتها الداخلية، إضافة إلى دور المنظمات العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.

وصرح السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، بأن أبو الغيط شارك أيضاً، على هامش جلسة اللجنة، في أعمال المنتدى الدولي للتعليم الذي يعقد تحت عنوان "التعليم العالي في الدول العربية : تطوير الجودة وتحفيز العالمية"، حيث حرص على أن يؤكد في هذا الصدد أهمية ضمان جودة التعليم العالي في المنطقة العربية باعتباره قاطرة النهضة المنشودة في مختلف المجتمعات والدول. ​