معهد "النواب" يواصل تدريب وفد أمانة مجلس الشورى العماني

القاهرة- مصراوي:

واصل معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب، اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي لوفد من الأمانة العامة لمجلس الشورى العماني، تحت عنوان "برنامج تعريفي عن مجلس النواب.. قراءة في آليات عمله" والذي يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وبدأ اليوم الثاني بمحاضرة عن دور قطاع الصحافة والإعلام ، حاضر فيها طارق طلعت، واستعرض آليات عمل القطاع ودوره الفني والتنظيم، مشيرًا إلى التسهيلات المتعددة التي يقدمها البرلمان للصحافة والصحفيين لتمكينهم من أداء عملهم علي أكمل وجه وفي مقدمتها افتتاح رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، مركزًا صحفيًا عالميًا، منذ عامين، دعمًا للصحافة.

وشرح المحاضر خلالها تكوين المركز الصحفي بالبرلمان، وأكد أن المركز الصحفي مزود بمستوى عالٍ من التجهيزات، من خلال 50 جهاز كمبيوتر بالإضافة إلى شاشتين للعرض، وخدمات الانترنت فائقة السرعة، لاسيما مع انتشار الصحافة الإلكترونية وتماشيًا مع مقتضيات العصر.

وأضاف طلعت، أن رئيس مجلس النواب عين الدكتور صلاح حسب الله متحدثًا إعلاميًا باسم البرلمان، لتوضيح الحقائق في صورتها الصحيحة، لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية بما ساعد كثيراً في التصدي للشائعات.