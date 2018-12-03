رئيس "الشيخ زايد": توسعات المدينة لا تشمل تخصيص أراض لـ"سكن مصر وجنة"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه حتى الآن لم يتحدد أي من المشروعات السكنية المقرر تنفيذها بمنطقة التوسعات الجديدة التي جرى ضمها للمدينة بقرار من رئيس الجمهورية.

وأضاف فهمي لمصراوي، الاثنين، أن مساحة مدينة الشيخ زايد وصلت إلى 21 ألف فدان، بدلا من 10 آلاف بعد ضم توسعات جديدة، لافتًا إلى أن هذه التوسعات من المقرر استخدامها وتنميتها على مرحلتين.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه من المقرر تنفيذ مشروعات سكنية، بجانب تخصيص أراضٍ للأفراد والشركات، مؤكدًا عدم تخصيص أي قطع أراضٍ لتنفيذ مشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، أو جنة للإسكان الفاخر.

وقال إن التوسعات الجديدة للمدينة شملت أراضٍ بشمال غرب مدينة الشيخ زايد، ويحدها من الشمال طريق إسكندرية الصحراوى، ومن الجنوب التوسعات الشمالية لمدينة 6 أكتوبر، ومن الغرب ظهير صحراوي صالح للامتداد، ويتميز الموقع بقربه من مطار غرب القاهرة، وقربه من المناطق الاقتصادية مثل القرية الذكية، والمنطقة الصناعية بأبو رواش، كما ويمر بالموقع محور الضبعة الجديد.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طلبت من المواطنين التقدم بأوراق ملكية الأراضي بتوسعات مدينة الشيخ زايد، والتي تقع داخل حدود القرارين الجمهوريين للتوسعات العمرانية لمدينة الشيخ زايد رقم 77 لسنة 2017، والخاص بضم مساحة 8336 فداناً غرب المدينة، ورقم 230 لسنة 2017، والخاص بضم مساحة 2584 فدانا شرق المدينة.