"الإحصاء": 53.9% من الذكور يعانون إعاقات مقابل 46.1% للإناث

كتب- محمد نصار:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، تقريرًا عن الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة "اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقات" الذي يتم الاحتفال به يوم 3 ديسمبر اعتبارًا من عام 1992 بهدف زيادة الاهتمام بقضايا الإعاقة وضمان حقوقهم، وزيادة الوعي بأهمية دمجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقال الجهاز، في بيان، اليوم، إن ذلك يأتي في إطار السعي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة، وهذا التمكين يعد جزء لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتضمن التقرير نسب ذوي الإعاقات في الدول العربية، وتشير الإحصاءات بصفة عامة إلى صغر نسب الأشخاص ذوي الإعاقات بالدول العربية على النحو التالي:.

- أعلى نسبة في المغرب (5.1%) ثم السودان (4.8%)

- تراوحت النسبة بين 2-3% في كل من (مصر - البحرين - فلسطين - اليمن)

- بلغت النسبة أقل من 2% في باقي الدول

أهم المؤشرات طبقًا لبيانات تعداد السكان عام 2017

نسبة الأفراد (5 سنوات فأكثر) ذوي الصعوبات الوظيفية (الإعاقات).. النسبة الإجمالية وفقًا للنوع

- 2.61% لديهم أي صعوبة من الكبيرة إلى المطلقة (2.72% للذكور مقابل 2.48% للإناث)

- 10.64% لديهم أي صعوبة من البسيطة إلى المطلقة (10.96% للذكور مقابل 10.31% للإناث)

الأفراد (5 سنوات فأكثر) ذوي الصعوبات الوظيفية وفقًا لنوع الصعوبة

- أكبر نسبة لذوي الصعوبات الوظيفية من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة للأفراد الذين يعانون من صعوبة المشي أو صعود السلالم (1.43%) تليها رعاية النفس (0.71%) ثم الفهم والتواصل (0.65%)

- أقل نسبة كانت لصعوبة التذكر أو التركيز (0.56%) والرؤية (0.57%)

نسبة ذوي الصعوبات بين الأطفال (5-17 سنة)

- 1.50% لديهم أي صعوبة من الكبيرة إلى المطلقة (1.60% للذكور مقابل 1.39% للإناث)

- 4.94% لديهم أي صعوبة من البسيطة إلى المطلقة (5.14% للذكور مقابل 4.71% للإناث)

الأطفال (5-17 سنة) ذوي الصعوبات الوظيفية وفقًا لنوع الصعوبة

- أعلى نسبة لذوي الصعوبات من الأطفال (من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة) الذين يعانون من صعوبة رعاية النفس (0.70%) ثم الفهم والتواصل (0.59%) ثم المشي (0.48%)

- أقل نسبة كانت لصعوبة الرؤية (0.23%)

نسبة ذوي الصعوبات بين الشباب (18-29 سنة)

- 1.48% من الشباب لديهم أي صعوبة من الكبيرة إلى المطلقة (1.77% للذكور مقابل 1.19% للإناث)

- 5.14% من الشباب لديهم أي صعوبة من البسيطة إلى المطلقة (6.02% للذكور مقابل 4.23% للإناث)

الشباب (18-29 سنة) ذوي الصعوبات الوظيفية وفقًا لنوع الصعوبة

- أكبر نسبة لذوي الصعوبات الوظيفية من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة هي للأفراد الذين يعانون من صعوبة الفهم والتواصل (0.56%) ثم صعوبة المشي أو صعود السلالم (0.54%) تليها رعاية النفس (0.41%)

- أقل نسبة كانت لصعوبة التذكر أو التركيز (0.39%) والرؤية (0.26%)

خصائص ذوي الصعوبات (من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة)

- 53.9% من ذوي الصعوبات من الذكور

- 46.1% من ذوي الصعوبات من الإناث

النوع (ذكور - إناث)

- 58.5% نسبة الأمية بين الأفراد ذوي الصعوبات الوظيفية (10 سنوات فأكثر) مقابل 25.8% لجميع الأفراد (10 سنوات فأكثر)

- 14.4% حاصلين على مؤهل متوسط

- 9.1% حاصلين على مؤهل أقل من المتوسط

- 1.7% حاصلين على مؤهل فوق المتوسط

- 5.4% حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى

- 2.4% تربية فكرية.

المستفيدون من التأمين الصحي

- 29% من ذوي الصعوبات الوظيفية (5 سنوات فأكثر) مشترك أو مستفيد من التأمين الصحي، مقابل 50.8% لجميع الأفراد (5 سنوات فأكثر)

- بلغت النسبة لذوي الصعوبات الذكور 33%، مقابل 24.3% للإناث

استخدام ذوي الصعوبات الوظيفية (5 سنوات فأكثر) (من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة)

- 38.4% من الأفراد (5 سنوات فأكثر) يستخدمون المحمول (45.6% ذكور، 29.9% إناث)

- 11.9% يستخدمون الحاسب الآلي (14.1% ذكور، 9.3% إناث)

- 11.4% يستخدمون الإنترنت (13.7% ذكور، 8.6% إناث)