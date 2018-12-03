انطلاق الامتحانات بـ"ألسن عين شمس".. 26 ديسمبر

​كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور عبد المعطي صالح وكيل كلية الألسن بجامعة عين شمس، الانتهاء من الاستعدادات لإجراء امتحانات منتصف العام، مؤكدًا أنها ستبدأ يوم 26 من ديسمبر الجاري وتنتهي في 23 يناير المقبل.

وأكد صالح في تصريحات له اليوم الإثنين، أنه تمت مخاطبة رؤساء الأقسام بالكلية للتأكد على أعضاء هيئة التدريس بالالتزام بمعايير الورقة الامتحانية، وضرورة إعلام درجات أعمال السنة للطلاب قبيل انطلاق امتحانات منتصف العام الدراسي.

وأشار إلى أنه تم تخصيص يومي الاثنين والخميس لامتحانات طلاب الفرقتين الأولى والثانية على أن يكون يومي الأحد والأربعاء لامتحانات طلاب الفرقتين الثالثة والرابعة.

وشدد صالح على أن إدارة الكلية تعمل بشكل فعال على توفير كافة الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات بشكل لائق وفق أعلى معايير الالتزام والانضباط لكافة العاملين بالكلية من خلال التكامل بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين وإدارة الأمن والدفاع المدني.