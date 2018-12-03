​انطلاق المؤتمر العربي الـ17 للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات

كتب- هاني رجب:

انطلقت صباح اليوم الإثنين أعمال المؤتمر العربي الـ17 للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات "حوكمة خدمات الرعاية الصحية"، والذي يستمر لمدة 3 أيام تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وتنظم المؤتمر، المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط .

وتشارك في المؤتمر 50 جهة عربية، بالإضافة إلى أكثر من 400 مشارك من السعودية، الإمارات، مصر، الأردن، عمان، الكويت، تونس، لبنان، الجزائر، فلسطين، ليبيا، السودان، إيران، بريطانيا، والمغرب.

وتشمل جلسات المؤتمر 23 ورقة عمل يقدمها 27 متحدثا من المتخصصين في مجال إدارة المستشفيات وحوكمة خدمات الرعاية الصحية.

ويتناول المؤتمر دور الحوكمة وتجربة المريض في تحسين خدمات الرعاية الصحية، والتحديات الاستراتيجية والقانونية لحوكمة الرعاية الصحية المرتكزة على المريض، والتجارب الناجحة لتلك الحوكمة بالاعتماد على تجربة المريض.​