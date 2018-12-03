بالصور.. تدشين "وجدة" عاصمة للثقافة العربية بفعاليات مصرية

كتب- محمد عاطف:

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال بالمملكة المغربية، بحضور أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب، ومعاذ الجامعي، والي الجهة الشرقيه، فعاليات الليالي المصرية المقامة على مسرح محمد الساس في مدينة وجدة ضمن الاحتفال بتتويجها عاصمة للثقافة العربية عام ٢٠١٨.

وانطلقت الفعاليات باستقبال للوفد المصري بموسيقى من التراث المغربي للفرقة النحاسية لمدينة وجده ثم تفقد الحضور معرض للحرف والمشغولات اليدوية والتقليدية المصرية بعدها بدأ ت مراسم الاحتفال بكلمة القاها وزير الثقافة والاتصال المغربي أكد خلالها علي عمق العلاقات الثقافية بين البلدين ووصفها بالمتينه والعريقة.

وأضاف: "الفعاليات المصرية تعد فرصة جيدة لالتقاء الثقافة المصرية مع جمهور مدينة وجدة بهذا الطيف الثقافي الغني والرائد متمثلا في التنوع الموسيقي والفكري والابداعي الذي يعد من صميم الثقافة المصرية التي اعتبرها رصيدا هائلا في المكون الثقافي المغربي و يمكن من بسط اوجه الثقافة العربية في توامة تجمع البلدين مصر والمغرب".

وأوضح أن الثقافة قطاع استراتيجي في ظل التحديات الراهنه وجدد تهنئة مصر بنجاح الاقصر عاصمة الثقافة العربية.