سائحة بلجيكية كشفتها.. "البيئة" تُنقذ سلحفاة نادرة قبل بيعها في المنوفية

كتب- يوسف عفيفي:

نجحت وزارة البيئة، في ضبط سلحفاة نادرة بإحدى أسواق السمك بشبين الكوم من النوع الأخضر وبيئته البحر الأحمر، وذلك في استجابة سريعة لشكوى مقدمة على البوابة الإلكترونية للشكاوى الموحدة.

وأكدت الوزارة - وفقا لبيان اليوم الإثنين-، أنه في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على التنوع البيولوجي والمتابعة الحثيثة للشكاوى البيئية، تم ضبط سلحفاة نادرة بإحدى أسواق السمك بشبين الكوم بعد تقدم سائحة بلجيكية بشكوى على البوابة الإلكترونية حول عرضها بشادر سمك.

وعلى الفور، توجهت لجنة من إدارة المناطق الساحلية بفرع جهاز شئون البيئة بطنطا وشرطة البيئة والمسطحات بشبين الكوم لبحث الشكوى، حيث تم رصد السلحفاة ومصادرتها، وتحرير محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة، كما تم إرجاع السلحفاة لبيئتها الطبيعية بالبحر الأحمر.

يذكر أن مصر تولي الحفاظ على التنوع البيولوجي أهمية كبيرة، وتبذل جهودا متواصلة بشأنه، كما استضافت خلال الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر الماضي مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر للدول الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ، حيث تترأس مصر المؤتمر لمدة عامين.