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السيسي يتفقد جناحي السعودية والإمارات بالمعرض الدولي "إيديكس 2018"‬

11:07 ص الإثنين 03 ديسمبر 2018
السيسي يتفقد جناحي السعودية والإمارات بالمعرض الدولي "إيديكس 2018"‬

السيسي يتفقد جناحي السعودية والإمارات

القاهرة- مصراوي:

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين جناحي دولتي السعودية والإمارات بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"‬، الذي يعد الأول في منطقة شمال ووسط أفريقيا.
رافق الرئيس السيسي، خلال الجولة التفقدية، وزراء الدفاع ورؤساء الوفود المشاركة في المعرض وهم وزراء دفاع الإمارات وعمان والسودان وفرنسا واليونان وقبرص وجنوب السودان والكاميرون وكوريا الجنوبية والصومال، فضلا عن 7 رؤساء أركان و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة والصديقة.

السيسي معرض إيديكس 2018 المعرض الدولي للصناعات الدفاعية السعودية الإمارات

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