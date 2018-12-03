السيسي يتفقد الجناح المصري بمعرض "إيديكس 2018"

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، القسم الخاص بصناعة الطائرات وأسلحة (أر بي جي) خلال تفقده المعرض الدولي للصناعات العسكرية "إيديكس 2018"، بالإضافة لقسم المدرعات داخل الجناح المصري بمعرض الصناعات العسكرية.

وقال الدكتور علاء الدين شحاتة مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير، في كلمته خلال الافتتاح، "إن جناح البحوث الفنية للقوات المسلحة يتكون من 24 بحثا فنيا في مجالات بحثية مختلفة، مثل أنظمة الدفاع الجوي وآلية القيادة والسيطرة وأنظمة الإعاقة".

وأضاف أنه تم تنفيذ هذه البحوث بواسطة الباحثين بالقوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية بالاشتراك مع الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، كما تم تصنيع كل المعدات بمصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وبعض الشركات المدنية.

ومن جانبه، استعرض العقيد الدكتور مقاتل محمد حسين إمام مبروك بمركز البحوث الفنية وتطوير الدفاع الجوي بعض المعروضات الدفاعية، ومنها رادار جوي ثنائي الأبعاد حتى مدي 250 كم يقوم باكتشاف الأهداف التي تطير علي ارتفاعات منخفضة ومتوسطة حتي ارتفاع 12 كم.

وأوضح أنه تم تصميمه وتنفيذه بواسطة باحثي ضباط القوات المسلحة، وهو يتكون من هوائي ومرسل ومستقبل وجهاز عرض مبينات، وتكلفته تمثل 20% من مثيله بالأسواق العالمية.